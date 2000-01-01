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Кенгуру сломал челюсть охотнику в Австралии | Фото: Dan Taylor/Flickr17.02 23:07   MIGnews.com

Кенгуру сломал челюсть охотнику в Австралии

На западе Австралии кенгуру сломал челюсть 19-летнему охотнику Джошуа Хайдену. Открыв окно, чтобы выстрелить по двум животным, парень явно не ожидал, что сам может стать жертвой.

Животные атаковали автомобиль – один кенгуру прыгнул на лобовое стекло и в полете задел охотника по челюсти, после чего тот примерно на полминуты потерял сознание.

Очнувшись, Хайден подумал, что его ударил брат, который также находился в машине.

Как пишет Daily Mail, в местном госпитале Хайдену диагностировали перелом челюсти. Врачи заявили, что смогут провести операцию только через десять дней, поскольку его лицо сильно опухло.
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