17.02 23:07 MIGnews.com

Кенгуру сломал челюсть охотнику в Австралии

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На западе Австралии кенгуру сломал челюсть 19-летнему охотнику Джошуа Хайдену. Открыв окно, чтобы выстрелить по двум животным, парень явно не ожидал, что сам может стать жертвой.Животные атаковали автомобиль – один кенгуру прыгнул на лобовое стекло и в полете задел охотника по челюсти, после чего тот примерно на полминуты потерял сознание.Очнувшись, Хайден подумал, что его ударил брат, который также находился в машине.Как пишет Daily Mail, в местном госпитале Хайдену диагностировали перелом челюсти. Врачи заявили, что смогут провести операцию только через десять дней, поскольку его лицо сильно опухло.