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Паук сошелся в смертельной схватке со змеей 18.02 22:12   MIGnews.com

Паук сошелся в смертельной схватке со змеей

Работники австралийской автомастерской сняли на видео момент, когда заползшая к ним в помещение змея была атакована ядовитой "австралийской вдовой", сообщает Mashable

После непродолжительной схватки пауку удалось обездвижить пресмыкающееся при помощи паутины, а затем нанес змее смертельный укус.
Работники мастерской выложили видео в своем Facebook.

"Австралийская вдова" – считается самым опасным пауком Австралии. Его укус опасен для человека, он вызывает сильные боли и может привести к летальному исходу.





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