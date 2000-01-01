18.02 22:12 MIGnews.com
Паук сошелся в смертельной схватке со змеей
Работники австралийской автомастерской сняли на видео момент, когда заползшая к ним в помещение змея была атакована ядовитой "австралийской вдовой", сообщает Mashable
После непродолжительной схватки пауку удалось обездвижить пресмыкающееся при помощи паутины, а затем нанес змее смертельный укус.
Работники мастерской выложили видео в своем Facebook
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"Австралийская вдова" – считается самым опасным пауком Австралии. Его укус опасен для человека, он вызывает сильные боли и может привести к летальному исходу.
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