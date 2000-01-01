Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Журналист съел газету из-за несбывшегося хоккейного прогноза 17.02 22:09   MIGnews.com

Журналист съел газету из-за несбывшегося хоккейного прогноза

Журналист белорусской спортивной газеты "Прессбол" Вячеслав Федоренков съел восьмиполосный номер издания, в котором он работает. Таким образом он выполнил свое обещание, после того, как год назад он предсказал невыход в розыгрыш плей-офф КХЛ минскому клубу "Динамо".

Видео процесса опубликовано в микроблоге спортивного ресурса портала TUT.by в Twitter.

"Трапеза" состоялась в четверг, 16 февраля, по окончании встречи "Динамо" — "Нефтехимик" (2:1 Б), отмечает ТАСС. На ней присутствовали тренеры минской команды. По информации РЕН ТВ, сначала Федоренкову приготовили торт в виде газеты, однако он отказался его есть, заявив, что это нечестно.

"Динамо" идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, обеспечив участие в плей-офф турнира.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:55
Либерман и глава МИД Ирана выступят на встрече в Мюнхене
21:33
Памела Андерсон подарила Меланье Трамп эко-шубу из России
20:58
КНДР не признает результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына
20:35
США: 2-летнего ребенка застрелили во время трансляции онлайн  
19:58
Директор ЦРУ: от Трампа ничего не скрывали
19:25
Либерман встретился с Джеймсом Мэттисом
19:18
Зятя короля Испании оправили в тюрьму за мошенничество
18:57
ВВС РФ нанесли удар по объектам ISIS в Ракке
18:45
Сотни беженцев протаранили забор, чтобы поспасть в Испанию
18:24
США: россиянка транслировала изнасилование подруги онлайн
17:32
Нетаниягу: Арабские страны также под угрозой Ирана
16:51
Сирия пожаловалась в ООН на Турцию
16:31
Нетаниягу назначил временного министра связи
15:55
Тони Блэр призвал британцев выступить против Brexit
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus