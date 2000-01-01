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18.02 04:41   MIGnews.com

Сплетня дня: Дженнифер Гарнер разводится с Беном Аффлеком

Западные СМИ пестрят новостью о том, что Дженнифер Гарнер подала на развод с супругом Беном Аффлеком. Актриса уже заполнила все необходимые документы. Два года назад пара объявила о своем расставании.

По словам инсайдеров, Бен уже выехал из их общего дома. Но они планируют остаться в хороших отношениях и воспитывать общих детей.

"Что бы ни происходило, Бен и Джен на первый план ставят семью и продолжат воспитывать детей вместе, как и раньше", - сообщил приближенный к супругам источник.

Напомним, в 2015 году Гарнер, узнав об измене Аффлека с их няней Кристин Оузунян, подала на развод, но дело до суда так и не дошло. После этого пару видели вместе на прогулках, даже ходили слухи о том, что Дженнифер беременна в четвертый раз. Кроме того, они посещали психотерапевта, чтобы спасти свои отношения, но, увы, они расстались, пишет ТСН.
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