Сплетня дня: Дженнифер Гарнер разводится с Беном Аффлеком
Западные СМИ пестрят новостью о том, что Дженнифер Гарнер подала на развод с супругом Беном Аффлеком. Актриса уже заполнила все необходимые документы. Два года назад пара объявила о своем расставании.
По словам инсайдеров, Бен уже выехал из их общего дома. Но они планируют остаться в хороших отношениях и воспитывать общих детей.
"Что бы ни происходило, Бен и Джен на первый план ставят семью и продолжат воспитывать детей вместе, как и раньше", - сообщил приближенный к супругам источник.
Напомним, в 2015 году Гарнер, узнав об измене Аффлека с их няней Кристин Оузунян, подала на развод, но дело до суда так и не дошло. После этого пару видели вместе на прогулках, даже ходили слухи о том, что Дженнифер беременна в четвертый раз. Кроме того, они посещали психотерапевта, чтобы спасти свои отношения, но, увы, они расстались, пишет ТСН.