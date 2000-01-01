Экологи высчитали дату "смерти" альпийских курортов

Европейские ученые, просчитав сроки исчезновения альпийских курортов, утверждают, что уже к 2100 году порядка 70% снежного покрова Альп исчезнет, передает The Cryosphere.
В своих расчетах ученые основывались на текущих темпах глобального потепления. Помимо этого эксперты установили, что снежный покров исчезнет к концу века на участках ниже 2,5 тысяч метров относительно уровня моря.
Продолжительность лыжного сезона сократится на полтора месяца, а глубина лыжного покрова на высоте до трех тысяч метров уменьшится приблизительно на 40 процентов.
Как утверждают ученые, больше всего пострадают горнолыжные базы, которые расположены ниже 1,2 тысяч метров над уровнем моря. А это около четверти объектов в Альпийских горах.
Свои выводы ученые основывают на данных компьютерного моделирования с использованием пакета ALPINE3D. Он позволяет оценить потери снежного покрова в горах.