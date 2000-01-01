18.02 01:34 MIGnews.com

Экологи высчитали дату "смерти" альпийских курортов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Европейские ученые, просчитав сроки исчезновения альпийских курортов, утверждают, что уже к 2100 году порядка 70% снежного покрова Альп исчезнет, передает The Cryosphere.В своих расчетах ученые основывались на текущих темпах глобального потепления. Помимо этого эксперты установили, что снежный покров исчезнет к концу века на участках ниже 2,5 тысяч метров относительно уровня моря.Продолжительность лыжного сезона сократится на полтора месяца, а глубина лыжного покрова на высоте до трех тысяч метров уменьшится приблизительно на 40 процентов.Как утверждают ученые, больше всего пострадают горнолыжные базы, которые расположены ниже 1,2 тысяч метров над уровнем моря. А это около четверти объектов в Альпийских горах.Свои выводы ученые основывают на данных компьютерного моделирования с использованием пакета ALPINE3D. Он позволяет оценить потери снежного покрова в горах.