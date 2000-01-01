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instagram.com 17.02 21:33   MIGnews.com

Памела Андерсон подарила Меланье Трамп эко-шубу из России

Актриса и модель Памела Андерсон преподнесла первой американской леди Меланье Трамп шубу из российского искусственного эко-меха.

Об этом сообщает Polit.info со ссылкой на международную организацию "Люди за этичное обращение с животными" (PETA), активисткой которой является актриса.

Ранее СМИ сообщали, что в начале года Андерсон заявила о своих намерениях подарить одну из своих российских эко-шуб первой леди США.

Модель отметила, что очень рада решению Меланьи не носить меха, так как она может задать модные тенденции на ношение эко-меха.

Отметим, что Андерсон является ярой защитницей животных и противником ношения натуральных мехов животных.
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