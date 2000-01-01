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flickr 17.02 23:31   MIGnews.com

Джон Керри нашел новую работу

Бывший госсекретарь при экс-президенте США Бараке Обаме Джон Керри приглашен в Йельский университет в качестве куратора новой программы по решению вопросов глобальной политики, сообщает Associated Press со ссылкой на руководство университета.

Сам Джон Керри является выпускником Йельского университета.

В рамках новой программы экс-госсекретарь будет обсуждать со студентами актуальные проблемы глобальной политики, такие как насильственный экстремизм, несостоявшиеся государства, вызов авторитаризма и климатические изменения.

В университете полагают, что данная программа сможет найти новые политические пути к решению мировых проблем.
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