Джон Керри нашел новую работу

Бывший госсекретарь при экс-президенте США Бараке Обаме Джон Керри приглашен в Йельский университет в качестве куратора новой программы по решению вопросов глобальной политики, сообщает Associated Press со ссылкой на руководство университета.
Сам Джон Керри является выпускником Йельского университета.
В рамках новой программы экс-госсекретарь будет обсуждать со студентами актуальные проблемы глобальной политики, такие как насильственный экстремизм, несостоявшиеся государства, вызов авторитаризма и климатические изменения.
В университете полагают, что данная программа сможет найти новые политические пути к решению мировых проблем.