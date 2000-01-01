Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Китае дедушка стал 72-летней бабушкой | Фото: Thinkstock17.02 10:18   MIGnews.com

В Китае дедушка стал 72-летней бабушкой

На достаточно рискованный шаг отважился пожилой житель Китая по имени Синь Юэ, который в 72 года решил пройти операцию по смене пола и стать женщиной.

Как сообщает издание China Daily, прооперировали китайского пенсионера в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге страны – хирурги внедрили ему грудные импланты и провели операцию по вагинопластике.

После операции счастливый Синь сказал, что, став женщиной, завершил исполнение своей мечты. Перед этим он был вынужден сдать серию тестов – ответить на более тысячи вопросов, чтобы получить разрешение на прохождение операции по смене пола.

Одним из тех, кто сильнее всех поддерживал мужчину на пути его становления женщиной, была его бывшая жена.

"Синь прошел путь от моего мужа до моей близкой подруги, а наши отношения сейчас такие, будто мы сестры", - цитирует ее China Daily.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:59
В США прошел День без иммигрантов: сотни ресторанов закрыты
09:51
В Евросоюзе появится общая европейская армия
09:40
Израильтяне могут попрощаться с Cofix по 5 шекелей
09:39
Америка сказала палестинцам: ООН вам не поможет
08:56
Турецкий гамбит
08:50
Министр Кац угрожает превентивным ударом по Ливану
08:28
Германия: Поселения могут стать началом войны
08:04
Кубок Израиля у Маккаби
07:55
Польша экстрадировала в США израильтянина-наркокурьера
07:55
Трамп: молчать! Я меньше всего антисемит
07:37
Израиль: дожди прошли, холода усиливаются
07:11
ЕС введет уголовную ответственность за "джихад-туризм"
06:48
Bloomberg: российским СМИ запретили хвалить Трампа
04:58
Китайцы установили рекорд Гиннеса беспилотниками  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus