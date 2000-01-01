17.02 10:18 MIGnews.com

В Китае дедушка стал 72-летней бабушкой

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На достаточно рискованный шаг отважился пожилой житель Китая по имени Синь Юэ, который в 72 года решил пройти операцию по смене пола и стать женщиной.Как сообщает издание China Daily, прооперировали китайского пенсионера в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге страны – хирурги внедрили ему грудные импланты и провели операцию по вагинопластике.После операции счастливый Синь сказал, что, став женщиной, завершил исполнение своей мечты. Перед этим он был вынужден сдать серию тестов – ответить на более тысячи вопросов, чтобы получить разрешение на прохождение операции по смене пола.Одним из тех, кто сильнее всех поддерживал мужчину на пути его становления женщиной, была его бывшая жена."Синь прошел путь от моего мужа до моей близкой подруги, а наши отношения сейчас такие, будто мы сестры", - цитирует ее China Daily.