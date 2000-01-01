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Американский рэпер построит целый город в Африке 17.01 11:00   MIGnews.com

Американский рэпер построит целый город в Африке

Американский рэпер Akon (Эйкон Тиам) построит целый город в Сенегале. Именно там прошло детство артиста, поэтому он считает Сенегал своей второй родиной.

На данный момент рэпер уже получил разрешение местных властей на строительство Akon City в районе приморского поселка Мбодьен.



Примерно через пять лет на восьмистах гектарах вырастет новый город. Стоит отметить, что землю рэперу подарил президент страны Маки Салл. В городе также будет введена особая цифровая валюта AKoin, которой жители смогут расплачиваться.

Эйкон Тиам прокомментировал свои намерения так: "Я считаю безумием, когда имея миллиард долларов, его хранят в банке, когда вокруг столько нуждающихся в помощи людей".


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