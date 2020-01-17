Министра культуры Бразилии уволят за цитирование Геббельса
В Бразилии уволят министра культуры Роберто Алвима из-за видео, в котором он объявлял о запуске Национальной художественной премии и многомиллионных государственных инвестициях в культуру.
Причиной скандала послужили цитата министра народного просвещения нацистской Германии Йозефа Геббельса и любимая музыка фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера на фоне, передает Artnet News.
"Бразильское искусство нового десятилетия будет героическим и национальным, оно будет обладать большой способностью к эмоциональной вовлеченности и глубоко привержено текущим стремлениям нашего народа – или будет ничем", – говорил во время ролика Алвим, слегка изменив слова Геббельса.
На фоне в этот момент играла музыка из оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, которую Гитлер упоминал в Mein Kampf.
Видео вызвало гнев деятелей искусства Бразилии и общественности, после чего все его копии были удалены из соцсетей. Алвим до назначения на пост министра культуры он работал театральным режиссером в Сан-Паулу.
После того, как разгорелся скандал, глава Минкультуры отметил, что это было риторическим совпадением, а он никогда бы не стал цитировать Геббельса. Тем не менее, источник Reuters рассказал, что решение об отставке министра уже принято.
"Сама по себе эта фраза идеальна. Героизм и чаяния народа – это то, что мы хотим видеть в национальном искусстве", – добавил он.
В июле прошлого года он пообещал создать "машину культурной войны" против прогрессивных идей. Он является христианином, чья вера укрепилась после того, как он поборол рак.
O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo. https://t.co/k9sb6QX6iG