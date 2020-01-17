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Министра культуры Бразилии уволят за цитирование Геббельса | Фото:18.01 07:36   MIGnews.com

Министра культуры Бразилии уволят за цитирование Геббельса

В Бразилии уволят министра культуры Роберто Алвима из-за видео, в котором он объявлял о запуске Национальной художественной премии и многомиллионных государственных инвестициях в культуру.

Причиной скандала послужили цитата министра народного просвещения нацистской Германии Йозефа Геббельса и любимая музыка фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера на фоне, передает Artnet News.

"Бразильское искусство нового десятилетия будет героическим и национальным, оно будет обладать большой способностью к эмоциональной вовлеченности и глубоко привержено текущим стремлениям нашего народа – или будет ничем", – говорил во время ролика Алвим, слегка изменив слова Геббельса.

На фоне в этот момент играла музыка из оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, которую Гитлер упоминал в Mein Kampf.

Видео вызвало гнев деятелей искусства Бразилии и общественности, после чего все его копии были удалены из соцсетей. Алвим до назначения на пост министра культуры он работал театральным режиссером в Сан-Паулу.

После того, как разгорелся скандал, глава Минкультуры отметил, что это было риторическим совпадением, а он никогда бы не стал цитировать Геббельса. Тем не менее, источник Reuters рассказал, что решение об отставке министра уже принято.

"Сама по себе эта фраза идеальна. Героизм и чаяния народа – это то, что мы хотим видеть в национальном искусстве", – добавил он.

В июле прошлого года он пообещал создать "машину культурной войны" против прогрессивных идей. Он является христианином, чья вера укрепилась после того, как он поборол рак.




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