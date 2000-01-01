Эминем вдохновился Хичкоком и выпустил новый альбом
Известный американский рэп-исполнитель Эминем без анонсов выпустил новый альбом "Music to Be Murdered By", который стал 11-м в дискографии певца.
В записи вошедших в альбом 20 треков приняли участие такие исполнители, как Эд Ширан, Андерсон Пак, Skylar Grey, Juice WRLD. Также рэпер выложил видеоклип на одну из вошедших в новый альбом композиций.
На обложке альбома Эминем стоит с пистолетом у одного виска и с топором у другого. Как пояснил артист в своем микроблоге в Twitter, на ее создание его вдохновила известная фотография культового кинорежиссера Альфреда Хичкока.