17.01 21:09 MIGnews.com

Алла Мазур рассказала о своей борьбе с раком

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Известная украинская телеведущая Алла Мазур впервые прокомментировала свою борьбу с онкологическим заболеванием. По словам Мазур, она уже прошла четыре процедуры химиотерапии и готовится к предстоящей операции."Не закрывайтесь в себе. Примите помощь близких и друзей. Если не прячешься от мира - это действительно упрощает жизнь. Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хоть сил еще немного. Побочные эффекты - радиационные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий - и операция", - написала она на своей странице в Facebook.