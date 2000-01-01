17.01 19:03 MIGnews.com

Москва опять "наехала" на поляков за убийства евреев

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Министерство обороны Российской Федерации обвинило части Армии Крайовой, которые организовали Варшавское восстание 1944 года, в "уничтожении евреев".Об этом говорится в рассекреченных документах под названием "Варшава под огнем", посвященных 75-й годовщине Висло-Одерского наступления Красной армии.Согласно опубликованным документам, Армия Крайовая уничтожила оставшихся в городе украинцев и евреев, удерживая советских офицеров, бежавших из немецкого плена, в качестве заложников.Стоит отметить, что Армия Крайова подчинялась польскому правительству в изгнании, которое базировалось в Лондоне и состояло из политиков уничтоженной Третьим рейхом Речи Посполитой.