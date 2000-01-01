17.01 23:35 MIGnews.com
В Китае упала рождаемость
В Китае уровень рождаемости сейчас - самый низкий за все время существования Китайской Народной Республики, созданной в 1949 году.
"В Китайской Народной Республике уровень рождаемости упал до самого низкого уровня с момента ее создания в 1949 году - несмотря на ослабление политики одного ребенка в семье", - говорится в сообщении.
В 2019 году уровень рождаемости в Китае составил 10,48 ребенка на 1000 населения, пишет BBC
.
Следует заметить, что этот показатель в КНР стабильно падает годами, и такая демографическая ситуация создает для второй крупнейшей экономики мира весомый вызов.
Однако, несмотря на снижение уровня рождаемости, благодаря низкому уровню смертности численность населения Китая в 2019 году достигла 1,4 миллиарда, увеличившись с 1,39 миллиарда в 2018 году.
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