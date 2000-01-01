Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В Китае упала рождаемость 17.01 23:35   MIGnews.com

В Китае упала рождаемость

В Китае уровень рождаемости сейчас - самый низкий за все время существования Китайской Народной Республики, созданной в 1949 году.

"В Китайской Народной Республике уровень рождаемости упал до самого низкого уровня с момента ее создания в 1949 году - несмотря на ослабление политики одного ребенка в семье", - говорится в сообщении.

В 2019 году уровень рождаемости в Китае составил 10,48 ребенка на 1000 населения, пишет BBC.

Следует заметить, что этот показатель в КНР стабильно падает годами, и такая демографическая ситуация создает для второй крупнейшей экономики мира весомый вызов.

Однако, несмотря на снижение уровня рождаемости, благодаря низкому уровню смертности численность населения Китая в 2019 году достигла 1,4 миллиарда, увеличившись с 1,39 миллиарда в 2018 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:30
В Google Play нашли приложения, разряжающие смартфон
22:10
Рябков: внешняя политика РФ не изменится
21:51
Депутат ШАС отказался от должности министра строительства
21:30
Лидер ЛДПР: при Мишустине Россия может совершить рывок
21:09
Алла Мазур рассказала о своей борьбе с раком
20:48
Нетаниягу: Путин готов решить вопрос по Нааме Иссахар
20:27
Рекламщики попросили Google "не убивать инновации"
20:06
Склонность к онкологии связали с группой крови
19:45
Зеленский потребовал имена причастных к прослушке премьера
19:24
Ганц: Нетаниягу не может быть премьером
19:03
Москва опять "наехала" на поляков за убийства евреев
18:42
Хаменеи: бригада "Аль-Кудс" – гуманитарная организация
18:21
СМИ: Штаты частично виновны в крушении украинского Boeing
17:18
В Штатах осквернили синагогу свастикой  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus