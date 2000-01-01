17.01 20:53 MIGnews.com

Морган Фримен рассказал, как его прогоняли в Иерусалиме

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Некоторое время назад оскароносный Морган Фриман был вынужден покинуть одну из святынь Иерусалима, произнеся всего одно единственное слово - "миф".О конфузе, произошедшем с ним в израильской столице, актер поделился в эфире телепередачи The Talk на канале CBS в понедельник. Фримен не уточнил, ни из какого именно места его прогоняли, ни кто именно это был, ни в каком контексте он употребил это слово. Однако он отметил, что это произошло во время съемки его документального научно-популярного телесериала "Истории о Боге"."В нескольких местах в мире вам нельзя говорить определенные слова. Если вы находитесь в религиозном месте, не говорите "миф". Я сказал "миф" и мне сказали "ты, вон!" – сказал 79-летний голливудский артист.Передача "Истории о Боге с Морганом Фрименом" выходит на телеканале National Geographic Channel с прошлого года. В ней Фримен рассуждает на темы смерти и жизни после смерти. Сам актер признает, что ввиду своего преклонного возраста он тоже иногда задумывается об этих вопросах."Мне интересна жизнь, а одним из вопросов, которые ее окружают, является смерть, которую, в свою очередь, окружает вопрос, а что же последует з ней. Все это и заключено в наших идеях о Боге и религии", - сказал он в свое время изданию Variety.Любопытно, что за свою карьеру Моргану Фримену пришлось дважды примерять на себя роль Всевышнего - в фильмах "Брюс Всемогущий" (2003) и "Эван Всемогущий" (2007).