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Голая FEMENистка атаковала тестикулы воскового Трампа 17.01 18:59   MIGnews.com

Голая FEMENистка атаковала тестикулы воскового Трампа

Достаточно скандальный инцидент произошел на церемонии открытия созданной в натуральную величину статуи восковой копии избранного президента США Дональда Трампа, которая проходила в мадридском музее восковых фигур 17 января.

В какой-то момент активистка организации FEMEN пробралась через ограждение и охрану, подбежала к фигуре Трампа и с криком "схвати патриархат за тестикулы" стиснула его за промежность.

Чтобы утихомирить и выпроводить скандалистку через заднюю дверь, сотрудникам музея понадобилось несколько минут.


В своем Twitter движение взяло на себя ответственность за произошедшее, написав, что FEMEN схватил статую Трампа за детородный орган в Мадриде. Отмечается, что таким образом женщины отреагировали на прошлогодний скандал в ходе которого, избранного президента обвинили в непотребных действиях в отношении различных женщин в прошлом.

Глава музея по связям с общественностью Гонсало Преса назвал инцидент неприятным, отметив, что он хотел устроить Дональду Трампу в Мадриде "особый прием". Он посоветовал в следующий раз делать это в отношении самого Трампа, потому что "хватать за тестикулы" восковую копию республиканца "слишком просто".
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