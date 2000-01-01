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Мужчина в одних шортах разгуливал в 40-градусный мороз 18.01 05:17   MIGnews.com

Россиянин прогулялся в 40-градусный мороз в одних шортах

В Красноярске мужчина в 40-градусный мороз расхаживал по городу в одних шортах и тапочках. Свидетелем происшествия стал пользователь социальной сети ВКонтакте, где и появилось соответствующий фотоснимок.

По словам очевидца, он увидел мужчину в одних шортах и тапочках в районе "Речного вокзала". Парень с бородой был одет явно не по погоде. На нем были одни резиновые сланцы, шорты, футболка, а вдобавок в руке он держал мороженое. И это все в 40-градусный мороз на улице. В комментариях к снимку пользователи сети отметили, что это учитель физики одной из местных школ.

фото из соцсети

А также подписчики добавили, что мужчина всегда легко одевается, несмотря на морозную погоду. На этот раз он вышел на 5 минут до магазина за мороженым.
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