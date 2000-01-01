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скриншот 17.01 23:01   MIGnews.com

Семья сфотографировала призрака в своем дворе

Семья сфотографировала призрака на заднем дворе дома, куда собралась переезжать. На снимках, опубликованных на популярном сайте Imgur, запечатлено странное расплывчатое существо, которое несется по траве на фоне деревьев, сообщает Mirror.

Интернет-пользователи гадают о природе странного явления.

Опубликовавший снимок пользователь Imgur с ником MeTarzanYouJane заверил посетителей сайта в том, что его родственники не умеют пользоваться фоторедактором.

"Они не знают, что такое Photoshop и разглядели странное существо только спустя некоторое время после того, как были сделаны эти кадры", — написал мужчина.

Автор поста утверждает, что два снимка были сделаны с интервалом в несколько секунд.

Weird photo need a reasonable explanation. Details below.

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