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Волшебная зима в бутике G&R Jewelry | Фото: AFP16.12 07:37   MIGnews.com

Волшебная зима в бутике G&R Jewelry

Игристое вино и роскошные камни как нельзя более подходят друг другу. Сочетания бриллиантов (и других ювелирных украшений) с предметами одежды и актуальными поводами довольно похожи на сочетания вин и блюд.

Каждому яству — свое вино, каждому вину — своя, лучше всего подходящая по вкусу и законам гармонии, закуска. Чистый бриллиант элегантной огранки в этом смысле можно сравнить с шампанским, которое подходит к любому блюду, решая одним махом практически все проблемы.

Каждая женщина – бесценный бриллиант. А что может подчеркнуть индивидуальность больше, чем необычное дизайнерское ювелирное украшение? Правильно подобранные ювелирные украшение на женщине можно сравнить с идеальной оправой для уникального бриллианта.
Волшебная зима в бутике G&R Jewelry | Фото: AFP

Мир бриллиантов загадочен и сложен, как и женская душа, и самостоятельно разобраться в тонкостях оценки камней, их качественных характеристиках бывает трудно. Как говорится, без… бокала шампанского не разобраться. Поэтому, в G&R Jewelry Boutique вам все расскажут, объяснят, подберут, а в пятницу и нальют бокал хорошего игристого вина.

Эксклюзивная коллекция G&R Jewelry Boutique постоянно обновляется, а изделия изготавливаются ограниченными дизайнерскими сериями, так что, купив здесь колечко, подвеску или серьги вы можете быть уверены: шансов встретиться с обладательницей таких же украшений у вас очень мало. Можно сказать, почти никаких.

Все гости бутика этой зимой получат 20% скидку на покупки золотых и бриллиантовых украшений.
G&R Jewelry Boutique
Эй бе Ияр 6, Кикар ха Медина
Тель Авив

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