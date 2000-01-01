Волшебная зима в бутике G&R Jewelry

Игристое вино и роскошные камни как нельзя более подходят друг другу. Сочетания бриллиантов (и других ювелирных украшений) с предметами одежды и актуальными поводами довольно похожи на сочетания вин и блюд.
Каждому яству — свое вино, каждому вину — своя, лучше всего подходящая по вкусу и законам гармонии, закуска. Чистый бриллиант элегантной огранки в этом смысле можно сравнить с шампанским, которое подходит к любому блюду, решая одним махом практически все проблемы.
Каждая женщина – бесценный бриллиант. А что может подчеркнуть индивидуальность больше, чем необычное дизайнерское ювелирное украшение? Правильно подобранные ювелирные украшение на женщине можно сравнить с идеальной оправой для уникального бриллианта.
Мир бриллиантов загадочен и сложен, как и женская душа, и самостоятельно разобраться в тонкостях оценки камней, их качественных характеристиках бывает трудно. Как говорится, без… бокала шампанского не разобраться. Поэтому, в G&R Jewelry Boutique вам все расскажут, объяснят, подберут, а в пятницу и нальют бокал хорошего игристого вина.
Эксклюзивная коллекция G&R Jewelry Boutique постоянно обновляется, а изделия изготавливаются ограниченными дизайнерскими сериями, так что, купив здесь колечко, подвеску или серьги вы можете быть уверены: шансов встретиться с обладательницей таких же украшений у вас очень мало. Можно сказать, почти никаких.
Все гости бутика этой зимой получат 20% скидку на покупки золотых и бриллиантовых украшений.
G&R Jewelry Boutique
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Тель Авив