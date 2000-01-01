Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Бразилец переоделся в женщину, чтобы сдать на права за мать 16.12 16:59   MIGnews.com

Бразилец переоделся в женщину, чтобы сдать на права за мать

43-летний бразилец Эйтор Скьявио хотел необычным образом помочь своей матери сдать на права.

60-летняя мать Эйтора трижды провалила тест, поэтому любящий сын подошел к проблеме талантливо и ответственно. Он наложил грим, раздобыл парик и даже накрасил ногти, чтоб выглядеть максимально правдоподобно.

По словам инструктора, который принимал экзамен по вождению, он не сразу понял, что перед ним мужчина в блузке. Вся маскировка "посыпалась" из-за манеры Эйтора круто входить в повороты. Также инструктор отметил, что "ученица" широко расставляла ноги.

На замаскированного мужчину заявили в полицию, сам Эйтор свою вину признал рассказав, что только хотел помочь матери сдать экзамен по вождению. По его словам, женщина ничего не знала о его намерениях.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:52
Грета Тунберг попалась на вранье
17:50
Владимир Путин наградил Константина Хабенского премией
17:19
Intel купила израильский стартап за 2 миллиарда долларов
17:05
Катар подтверждает поддержку Палестины
17:01
ЦАХАЛ приобрел новые тепловые прицелы на вооружение
16:50
Украина попала в топ-40 могущественных государств мира
16:30
Дело Хангошвили: ФРГ рассчитывает на сотрудничество с РФ
16:10
Израиль вошел в десятку самых могущественных стран мира
16:03
Турция направила военный беспилотник в Северный Кипр
15:59
Франция будет бороться с преступлениями на почве ненависти
15:37
Группа бедуинов избила студентов ешивы в Беэр-Шеве
15:30
Эрдоган угрожает США признать геноцид коренных американцев
15:20
Судан закроет офисы "Хизбаллы" и ХАМАСа
15:10
Путин готовится к поездке в Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus