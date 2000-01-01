16.12 16:59 MIGnews.com

Бразилец переоделся в женщину, чтобы сдать на права за мать

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43-летний бразилец Эйтор Скьявио хотел необычным образом помочь своей матери сдать на права.60-летняя мать Эйтора трижды провалила тест, поэтому любящий сын подошел к проблеме талантливо и ответственно. Он наложил грим, раздобыл парик и даже накрасил ногти, чтоб выглядеть максимально правдоподобно.По словам инструктора, который принимал экзамен по вождению, он не сразу понял, что перед ним мужчина в блузке. Вся маскировка "посыпалась" из-за манеры Эйтора круто входить в повороты. Также инструктор отметил, что "ученица" широко расставляла ноги.На замаскированного мужчину заявили в полицию, сам Эйтор свою вину признал рассказав, что только хотел помочь матери сдать экзамен по вождению. По его словам, женщина ничего не знала о его намерениях.