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Израильтян предупредили о сезонном похолодании | Фото:16.11 09:16   MIGnews.com

Израильтян предупредили о сезонном похолодании

В Израиль идет похолодание, однако в ближайшие дни температура не сильно снизится.

Менеджер по климатическим изменениям метеорологической службы Бейт-Дагана доктор Амос Порат рассказал, какую погоду ждать израильтянам, передает "Маарив".

По его словам, на страну постепенно надвигается зима. Утром, 16 ноября, осадки выпали в центре и на юге страны. Ожидаются грозы, существует опасность наводнения на юге и востоке. Дожди утихнут и к вечеру субботы прекратятся. Также ожидается небольшое сезонное похолодание и сильный ветер в центре и на востоке.

По прогнозу синоптиков, в Иерусалиме днем ожидается до 18 градусов, в Тель-Авиве – до 22, в Хайфе – до 23, в Эйлате – до 27, в Беэр-Шеве –23, в Мицпе-Рамоне –19, на побережье Мертвого моря – 27, в Ашкелоне и Ашдоде – 22, в Ариэле – 21, на Голанских высотах – 22. В воскресенье, 17 ноября, ожидается переменная облачность и ветер в горах.

В понедельник будет облачно и влажно, а температура пойдет на понижение. Во вторник ожидается переменная облачность с сильным восточным ветром, особенно в горах.


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