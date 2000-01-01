17.11 06:07 MIGnews.com

Мастер спорта раскрыл детали о детстве Путина

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В детстве любимым развлечением президента России Владимира Путина и его друзей было испортить воздух в автобусе после тренировки по самбо.Об этом рассказал мастер спорта по самбо, вице-чемпион СССР и каскадер Николай Ващилин в интервью "Радио Свобода"."Путин всегда был наглым дворовым пацаном, дрался с остервенением, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности", – вспомнил Ващилин.По его словам, президент РФ в детстве мечтал работать в КГБ, после побоев. Тогда он начал искать силу, которая могла бы его защитить."Он сам пишет, что однажды ему дали в лоб так, что искры из глаз полетели. И он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь. А такой силой в СССР был только КГБ", – добавил он.