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Мастер спорта раскрыл детали о детстве Путина | Фото:17.11 06:07   MIGnews.com

Мастер спорта раскрыл детали о детстве Путина

В детстве любимым развлечением президента России Владимира Путина и его друзей было испортить воздух в автобусе после тренировки по самбо.

Об этом рассказал мастер спорта по самбо, вице-чемпион СССР и каскадер Николай Ващилин в интервью "Радио Свобода".

"Путин всегда был наглым дворовым пацаном, дрался с остервенением, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности", – вспомнил Ващилин.

По его словам, президент РФ в детстве мечтал работать в КГБ, после побоев. Тогда он начал искать силу, которая могла бы его защитить.

"Он сам пишет, что однажды ему дали в лоб так, что искры из глаз полетели. И он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь. А такой силой в СССР был только КГБ", – добавил он.


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