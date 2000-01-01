17.11 03:51 MIGnews.com

Собчак внезапно решила податься в бизнес

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Известная российская журналистка, крестница президента Владимира Путина Ксения Собчак решила открыть собственный ресторан.Об этом в комментарии изданию "Стархит" рассказал известный ресторатор Александр Орлов."Мы несколько месяцев назад встретились с Ксюшей, разговорились. Озвучили друг другу идеи, после чего и пришла мысль совместного проекта. Это будет что-то типа кулинарии со всегда свежими готовыми блюдами. Также по инициативе Собчак, которая лично примет участие в разработке меню, появятся и элементы здорового питания, а также вегетарианские и веганские позиции – с киноа, без глютена. Помимо традиционных видов кофе и чая посетителям предложат полезный матча. Кроме того, можно будет приобрести выпечку, десерты", – рассказал он.По словам Орлова, фишкой интерьера нового кафе станет большое количество зелени. Площадь ресторана — 450 квадратных метров будет поделена на несколько зон. Тем временем, название пока Собчак не придумала и даже объявила конкурс в Интернете.