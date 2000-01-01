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Жена Шумахера: мой муж в самых лучших руках | Фото:17.11 23:40   MIGnews.com

Жена Шумахера: мой муж в самых лучших руках

Жена Михаэля Шумахера отреагировала на слухи, что она скрывает своего мужа от общественности. Она сказала, что он в "хороших руках" и что она "следует его желаниям". Легендарный гонщик получил травму головного мозга в 2013 году, когда катался на лыжах, и с тех пор его состояние остается загадкой: его жена Коринна и дети ухаживают за ним в их доме.

Бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер заявил, что жена гонщика не позволяет ему видеться с ним из-за опасений, что "правда" будет раскрыта. Коринна ответила Веберу в редком интервью журналу She's Mercedes, сказав, что Шумахер "в самых лучших руках". "Сейчас он в лучших руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему, - сказала она. "Постарайтесь понять, что мы следуем желанию Майкла сохранить его здоровье в секрете".

"Пожалуйста, поймите, если мы следуем желаниям Майкла и сохраняем такую ​​чувствительную тему, как здоровье, как это всегда было, в уединении". Легенда F1 провел три месяца в медикаментозной коме после аварии.


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