16.11 14:20 MIGnews.com

Маркл живет на птичьих правах, несмотря на мужа-принца

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Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл до сих пор живет на "птичьих правах" в Великобритании, несмотря на родство с королевой Елизаветой II.Источник из ее окружения рассказал The Daily Mail, что любимица британцев, вокруг которой постоянно много шумихи, до сих пор не получила гражданство."Меган до сих пор не получила британского гражданства. Это может показаться странным, учитывая, что она была замужем за внуком королевы в течение 18 месяцев, но она признает, что это медленный процесс", – рассказал источник.Отсутствие гражданства и супруги внука Елизаветы означает, что она не может голосовать на выборах. Хотя, по традиции, члены королевской семьи обычно этого и не делают.Тем не менее, герцогиня Сассекская неоднократно показывала, что готова бросить вызов очередным устоям семейства, как она это неоднократно делала по другим вопросам.