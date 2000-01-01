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Британец пытался развлечь больную жену и стал миллионером | Фото:16.11 12:22   MIGnews.com

Британец пытался развлечь больную жену и стал миллионером

Британец случайно стал миллионером, пытаясь развлечь жену, страдающую от проблем с моторикой.

О необычном случае в Великобритании сообщает таблоид Mirror.

Кевин Френсис решил сделать подарок больной супруге в виде двух лотерейных скрет-карт. Они должны были помочь женщине натренировать руки. Он признался, что раньше никогда не покупал билеты до этого момента.

Жена Френсиса стирала защитный слой и просто откладывала лотерейки в сторону, не подозревая, что может стать обладательницей большой суммы денег. Удивлению мужчины не было границ, когда он увидел, что семейство ненароком выиграло млн фунтов стерлингов.

Теперь счастливые миллионеры получили дополнительные средства, чтобы обустроить таким образом, чтобы полупарализованной женщине было удобно жить. Френсис признался журналистам, что также хочет испольнить свою детскую мечту – нанять тренера по плаванию.


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