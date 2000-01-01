16.10 09:52 MIGnews.com

Церемония у Стены Плача - трансляция

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Десятки тысяч евреев 16 октября собрались у Стены Плача на традиционную церемонию благословения коэнов в один из основных праздников еврейского народа – Суккот.По данным "Аруц Шева", "Фонд наследия Западной Стены" перед массовым мероприятием издал рекомендацию оставить автомобили вне Старого города, в специально выделенных для этой цели в Иерусалиме.Трансляция церемонии у Стены Плача"Общественность просят воздержаться от посещения района Старого города на частном автотранспорте, и, вместо этого, пользоваться общественным транспортом и трамваем", - сказано в заявлении.За безопасностью во время мероприятия следят полиция, волонтеры и силы безопасности. Церемония началась в 9:30.