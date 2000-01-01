Церемония у Стены Плача - трансляция

Десятки тысяч евреев 16 октября собрались у Стены Плача на традиционную церемонию благословения коэнов в один из основных праздников еврейского народа – Суккот.
По данным "Аруц Шева", "Фонд наследия Западной Стены" перед массовым мероприятием издал рекомендацию оставить автомобили вне Старого города, в специально выделенных для этой цели в Иерусалиме.
Трансляция церемонии у Стены Плача
"Общественность просят воздержаться от посещения района Старого города на частном автотранспорте, и, вместо этого, пользоваться общественным транспортом и трамваем", - сказано в заявлении.
За безопасностью во время мероприятия следят полиция, волонтеры и силы безопасности. Церемония началась в 9:30.