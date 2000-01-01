16.10 10:41 MIGnews.com

Авив Кохави приказал читать и смотреть фильмы

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Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави приказал офицерам читать книги и смотреть документальные фильмы для повышения профессиональной подготовки.Согласно его распоряжению в рамках "Проекта обязательного чтения", офицеры в звании подполковника и старше обязаны прочитать литературу, выбираемую начальником генштаба.Каждый командующий родом войск или управлением выберет ежегодный список того, с чем необходимо ознакомиться всем подчиненными офицерами.В этом году обязательной к прочтению стала книга "Преобразование под огнем" американского полковника Дугласа МакГрегора.