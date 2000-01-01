Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Авив Кохави приказал читать и смотреть фильмы | Фото:16.10 10:41   MIGnews.com

Авив Кохави приказал читать и смотреть фильмы

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави приказал офицерам читать книги и смотреть документальные фильмы для повышения профессиональной подготовки.

Согласно его распоряжению в рамках "Проекта обязательного чтения", офицеры в звании подполковника и старше обязаны прочитать литературу, выбираемую начальником генштаба.

Каждый командующий родом войск или управлением выберет ежегодный список того, с чем необходимо ознакомиться всем подчиненными офицерами.



В этом году обязательной к прочтению стала книга "Преобразование под огнем" американского полковника Дугласа МакГрегора.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:40
РФ и Сирия приняли меры для безопасного вывода военных США
11:18
Посол РФ в Израиле об аресте Иссахар: успокойтесь и смотрите
10:59
Турция осудила позицию ЕС
10:19
Раввин ШАС пообещал Либерману и Лапиду место в раю
09:58
Импичмент Трампу: Пенс дал демократам "от ворот поворот"
09:52
Церемония у Стены Плача - трансляция
09:41
МО РФ продемонстрировало карту с обстановкой в Сирии
09:17
Стало известно об отказе Заворотнюк идти по стопам Фриске
08:59
Эрдоган - Путину:операция Анкары важна для целостности Сирии
08:37
Рухани пригрозил США и помечтал о таинственных союзниках
08:14
Аббас и сам собрался на выборы в 2020 году
07:57
Эрдоган ответил на санкции США
07:33
Изнасилование на Кипре: о чем говорила британка в суде
07:10
В США за 32 секунды похитили офорт работы Сальвадора Дали
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus