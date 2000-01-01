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Стало известно об отказе Заворотнюк идти по стопам Фриске | Фото:16.10 09:17   MIGnews.com

Стало известно об отказе Заворотнюк идти по стопам Фриске

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая по версии СМИ 4-ой степенью рака головного мозга, отказалась от вакцины, которой несколько лет назад воспользовалась ныне покойная певица Жанна Фриске.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда", ссылаясь не неких людей, знакомых с ситуацией.

В частности, знакомые утверждают, что медики предложили Заворотнюк сделать действенную инъекцию американской вакцины, которой нет в Росси. Этот препарат действует на иммунитет больного, помогая организму бороться.

Вот только цена на это лекарство тоже оказалось "чудодейственным" – 12 тысяч евро за одну ампулу. Но, по словам инсайдеров, дело оказалось даже не в деньгах. Анастасии пришлось бы лететь на лечение в американскую клинику, а в ее состоянии это делать опасно.

В издании напомнили, что эта "чудо-вакцина" смогла продлить жизнь Жанны Фриске только на время, но болезнь взяла над организмом певицы верх и звезды не стало.

Стоит отметить, что родственники Анастасии продолжают хранить молчание по поводу ее состояния, обвиняя СМИ в распространении ложной информации. При этом, семья не делает никаких заявлений, способствуя тем самым усиленному вниманию общественности к артистке и появлению новых слухов и домыслов.


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