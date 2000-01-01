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Принц Гарри неожиданно расплакался перед публикой | Фото:17.10 01:16   MIGnews.com

Принц Гарри неожиданно расплакался перед публикой

Принц Гарри расплакался на глазах у тысячи людей, произнеся трогательную речь о супруге Меган Маркл и сыне Арчи.

Этот момент снимали на видео. Соответствующий случай произошел на церемонии вручения премий WellChild Awards, где Меган и Гарри ежегодно награждают тяжело больных детей.

"В прошлом году, когда мы с женой были здесь, мы знали, что ждем нашего первого ребенка — в то время никто не знал, но мы знали — и я помню. Я помню, как крепко сжимал руку Меган во время мероприятия, и мы оба думали, каково было бы однажды стать родителями", - рассказал детям принц Гарри.

По его словам, они также думали, как могли бы сделать все возможное, чтобы защитить и помочь своему ребенку, если бы он родился с проблемами со здоровьем.

"И теперь, как родители, находясь здесь и разговаривая со всеми вами, я испытываю такие чувства, которых никогда не мог понять, пока у меня не появился собственный ребенок", - добавил принц, не сумев сдержаться от нахлынувших чувств.




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