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В интернете на продажу выставили пепел сгоревшей Ferrari 17.10 03:35   MIGnews.com

В интернете на продажу выставили пепел сгоревшей Ferrari

Интернет уже не является чем-то удивительным для современного, но это не значит, что на его просторах нельзя найти чего-то такого, что привлекло бы внимание человека.

Так, на автомобильный интернет-аукцион выставили лот, который предлагает купить пепел сгоревшей Ferrari.

Автомобилист продает сгоревшей дотла Ferrari 458 Spider 2014 выпуска. По сути это просто куча пепла.

Владелец хочет хоть как-то отбить сумму своего потерянного спорткара. Купит ли кто-то необычный лот - покажет время.


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