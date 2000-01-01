17.10 03:35 MIGnews.com

В интернете на продажу выставили пепел сгоревшей Ferrari

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Интернет уже не является чем-то удивительным для современного, но это не значит, что на его просторах нельзя найти чего-то такого, что привлекло бы внимание человека.Так, на автомобильный интернет-аукцион выставили лот, который предлагает купить пепел сгоревшей Ferrari.Автомобилист продает сгоревшей дотла Ferrari 458 Spider 2014 выпуска. По сути это просто куча пепла.Владелец хочет хоть как-то отбить сумму своего потерянного спорткара. Купит ли кто-то необычный лот - покажет время.