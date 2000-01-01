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Отказ Заворотнюк: рассекречены скандальные факты о вакцине | Фото:16.10 16:17   MIGnews.com

Отказ Заворотнюк: рассекречены скандальные факты о вакцине

Американская вакцина ICT-107, от которой по версии СМИ отказалась актриса Анастасия Заворотнюк, была провальным экспериментом.

Такими подробностями поделился лишь на небольшой процент пациентов Telegram-канал "НеМалахов", напомнив, что препаратом лечили ныне покойную певицу Жанну Фриске.

"Эффекта на певицу вакцина не возымела из-за генетической предрасположенности. Вакцина в принципе помогала только 10% пациентов, поэтому ее относили к экспериментальному лечению. Терапевтическая противораковая вакцина на основе дендритных клеток, основной функцией которых является презентация антигенов T-лимфоцитам, направляла все силы иммунной системы для борьбы с онкологией", – рассказали журналисты.

В 2013 году вакцина провалила исследования на второй фазе, не показав улучшение выживаемости пациентов. Это произошло на второй фазе экспериментов. В итоге, в 2017 году разработчик ImmunoCellular Therapeutics поставил производство на паузу.


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