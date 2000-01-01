Отказ Заворотнюк: рассекречены скандальные факты о вакцине
Американская вакцина ICT-107, от которой по версии СМИ отказалась актриса Анастасия Заворотнюк, была провальным экспериментом.
Такими подробностями поделился лишь на небольшой процент пациентов Telegram-канал "НеМалахов", напомнив, что препаратом лечили ныне покойную певицу Жанну Фриске.
"Эффекта на певицу вакцина не возымела из-за генетической предрасположенности. Вакцина в принципе помогала только 10% пациентов, поэтому ее относили к экспериментальному лечению. Терапевтическая противораковая вакцина на основе дендритных клеток, основной функцией которых является презентация антигенов T-лимфоцитам, направляла все силы иммунной системы для борьбы с онкологией", – рассказали журналисты.
В 2013 году вакцина провалила исследования на второй фазе, не показав улучшение выживаемости пациентов. Это произошло на второй фазе экспериментов. В итоге, в 2017 году разработчик ImmunoCellular Therapeutics поставил производство на паузу.