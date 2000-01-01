Профессор из Оксфорда торговал древними фрагментами Библии
Профессор Оксфордского университета Дирк Оббинк был обвинен в продаже древних библейских фрагментов американской компании Hobby Lobby, которая уже была вовлечена в нескольких громких скандалов, связанных с покупкой артефактов.
Владельцы Hobby Lobby, семья Грин, являются известными евангельскими христианами. Под руководством президента Хобби Лобби, Стива Грина, в 2017 году они основали в Вашингтоне Музей Библии, который обошелся семье в 400 миллионов долларов.
В Обществе исследований Египта и Оксфордском университете подтвердили, что Оббинк находится под следствием. Пока что он продолжает работать в Оксфорде, однако с поста главного редактора проекта "Oxyrhynchus Papyri" Дирка Оббинка уже сняли, пишет TheGuardian.
Преподаватель папирологии и греческой литературы отрицал некоторые обвинения, в частности утверждение о том, что он продал Hobby Lobby фрагмент первой главы Евангелия от Марка. Расследование все еще ведется.