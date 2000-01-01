16.10 11:11 MIGnews.com

Как перевести жилье в режим энергосбережения

Специалисты утверждают, что сократить расходы на эксплуатацию электрических приборов, газового оборудования и многих других бытовых устройств помогут простые правила, которые в повседневной жизни может применять каждый.

Чтобы снизить затраты на услуги систем газо-, водо- и электроснабжения, следует перевести жилье в энергосберегающий режим. Для этого необходимо:



Устанавливать специальные гаджеты, сокращающие расход электроэнергии. Интеллектуальные розетки, смарт-выключатели, энергосберегающие лампочки – эти устройства помогают экономить при минимуме усилий. Приборы для энергосбережения считаются неотъемлемым компонентом системы «умный дом» и позволяют превратить квартиру в жилье будущего.

Использовать энергоэффективную бытовую технику. Выбирая технику, стоит обращать внимание не только на ее стоимость, но и на принадлежность к высокому классу энергопотребления А (А+, А++, А+++).

Рационально использовать ресурсы аккумуляторов различных гаджетов: регулировать интенсивность подсветки в зависимости от окружающих условий, отключать Wi-Fi при отсутствии доступа к беспроводным сетям, не оставлять ненужные приложения и игры открытыми в фоновом режиме.

Выключать компьютерную и бытовую технику при продолжительном простое. Практически все девайсы расходуют электричество даже в режиме ожидания. Чтобы избежать лишних трат, следует отключить от сети питания принтеры, ПК, кондиционеры и другие устройства, которые не используют в данный момент.

Соблюдать правила эксплуатации техники. Игнорирование базовых правил безопасного использования бытовых приборов может привести к увеличению расходов на электричество. Так, электрочайник способен расходовать в 2 раза больше энергоресурсов, если на внутренних стенках есть накипь. Менее энергоэффективным становится и холодильник, если установить его рядом с плитой, обогревателем или другим тепловым оборудованием.



Специалисты не рекомендуют забывать и очевидные правила. Например, необходимо выключать свет во время выхода из помещения, не оставлять ПК в режиме сна, удалять пыль с поверхности электрических лампочек и по возможности использовать возобновляемые источники энергии.

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