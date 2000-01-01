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Еврейский молитвенник Мэрилин Монро выставлен на аукционе | Фото:16.10 23:27   MIGnews.com

Еврейский молитвенник Мэрилин Монро выставлен на аукционе

Еврейский молитвенник, принадлежавший одной из самых красивых актрис двадцатого века, выставлен на торги, организованные аукционным домом J. Greenstein & Co.

Об этом во вторник, 16 октября сообщает The Times of Israel.

Книга кремового цвета, опубликованная в 1922 году, будет представлена вниманию гостей аукциона 12 ноября в Сидархерст, Лонг-Айленд, США.

Стартовая цена молитвенника голливудской поп-дивы составляет 4600 долларов.

Как известно, в 1956 году Монро приняла иудаизм для вступления в законный брак с американским драматургом еврейского происхождения Артуром Миллером.

Несмотря на то, что брак просуществовал всего три года, актриса после развода не отказалась от своей новой религии.

Молитвенник продается от имени своего нынешнего владельца, американца, проживающего в Израиле, который купил его в поместье Монро в 1999 году, передает The Jewish Chronicle. Молитвенник был ранее выставлен на аукционе в 2017 году, однако он так и не дождался своего нового владельца.


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