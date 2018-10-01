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Николь Кидман раскрыла тайну брака с Томом Крузом | Фото:17.10 02:39   MIGnews.com

Николь Кидман раскрыла тайну брака с Томом Крузом

Голливудская актриса Николь Кидман расскрыла поклонникам тайну своего брака с Томом Крузом, пишет во вторник, 16 октября IndieWire.

По данным издания, в специальном эссе, опубликованном в последнем выпуске New York Magazine, 51-летняя актриса призналась, что статус жены звезды "Миссия невыполнима" защищал ее от сексуальных домагательств в киноиндустрии.

"Я неохотно вспоминаю о том, как вышла замуж за Тома Круза в 22 года, потому что сейчас я замужем за мужчиной, которого очень люблю, и это кажется мне неуважительным по отношению к нему. Тем не менее, я вышла замуж очень рано. Брак не сделал меня сильнее, но он дал мне защиту. Я выла замуж по любви, но тот факт, что я была женой влиятельного мужчины, уберег меня от сексуальных домогательств. Я много работала, но находилась в своеобразном коконе. А когда настало время выйти из него, в 32-33 года, мне пришлось быстро повзрослеть", - рассказала она.

Кидман добавила, что после развода с Крузом сталкивалась с домогательствами, но не хочет вдаваться в подробности.

Стоит отметить, что Кидман счастлива в браке с австралийским певцом Китом Урбаном и вместе воспитывают двух дочерей, поэтому в своих интервью нечасто упоминает предыдущие отношения с мужчинами.


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