Об Эми Уайнхаус снимут художественный фильм

Семья покойной певицы Эми Уайнхаус заключила со студией Monumental Pictures договор о съемках байопика о жизни и карьере звезды, сообщает во вторник, 16 октября Rolling Stone.
Продюсером картины выступит Элисон Оуэн, известная по фильму об Уолте Диснее "Спасти мистера Бэнкса", исторической драме "Еще одна из рода Болейн", экранизации "Джейн Эйр" и многим другим.
По данным издания, часть прибыли от фильма пойдет в Фонд Эми Упйнхаус, который помогает реабилитации зависимых от наркотиков женщин.
Эми Митч Уайнхаус, отец британской поп-певицы отметил, что раньше семью неоднократно просили дать разрешение на съемки, однако "время наступило только сейчас".
"Теперь мы чувствуем себя в силах рассказать о необыкновенной жизни и таланте Эми", - сказал он журналистам.
Документальный фильм об Эми Уайнхаус — Amy Winehouse - Back to Black расскажет о том, как записывался ее последний прижизненный альбом — Back To Black.
Лента будет выпущена на DVD, Blu-ray и в цифровом формате.
Напомним, Эми Уайнхаус родилась в еврейской семье в Великобритании. Одна из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов умерла в 2011 году от сердечного приступа, вызванного алкогольным отравлением. С тех пор слухи о съемках фильма о ее жизни с завидной периодичностью появлялись в прессе