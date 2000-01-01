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Опрос: иудеев-реформистов становится все больше | Фото:16.10 15:11   MIGnews.com

Опрос: иудеев-реформистов становится все больше

Новый опрос показал значительное увеличение поддержки более либерального реформистского иудаизма, сообщает во вторник, 16 октября The Times of Israel.

Согласно результатам исследования, проведенного в Израиле Институтом еврейской народной политики, 12%-13% израильских евреев (около 800 тысяч человек) идентифицируют себя как приверженцев более либеральных направлений в иудаизме, по сравнению с 5% пять лет назад.

Стоит отметить, что официально зарегистрированы как либеральные иудеи только 12 тысяч израильтян.

Кроме того, опрос показывает, что либеральные движения поддерживаются в 125 общинах про территории всего Израиля, в 56 из которых есть постоянно действующие синагоги и в которых насчитывается 280 раввинов.


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