Опрос: иудеев-реформистов становится все больше

Новый опрос показал значительное увеличение поддержки более либерального реформистского иудаизма, сообщает во вторник, 16 октября The Times of Israel.
Согласно результатам исследования, проведенного в Израиле Институтом еврейской народной политики, 12%-13% израильских евреев (около 800 тысяч человек) идентифицируют себя как приверженцев более либеральных направлений в иудаизме, по сравнению с 5% пять лет назад.
Стоит отметить, что официально зарегистрированы как либеральные иудеи только 12 тысяч израильтян.
Кроме того, опрос показывает, что либеральные движения поддерживаются в 125 общинах про территории всего Израиля, в 56 из которых есть постоянно действующие синагоги и в которых насчитывается 280 раввинов.