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Малахов - Собчак: знаешь, сколько у него было таких, как ты? 16.09 10:20   MIGnews.com

Малахов – Собчак: Знаешь, сколько у него было таких, как ты?

Известный телеведущий Андрей Малахов записал видеобращение к Ксении Собчак.

На видео он, вместе со своей супругой Натальей Шкулевой, обнаженный нежится в ванной и говорит: "Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты?". Далее показаны детские игрушки.

Это ответ Малахова на новый тизер шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", где ведущей станет Собчак. В ролике она также лежит в ванной и говорит: "Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь".



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