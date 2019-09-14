16.09 10:20 MIGnews.com

Малахов – Собчак: Знаешь, сколько у него было таких, как ты?

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Известный телеведущий Андрей Малахов записал видеобращение к Ксении Собчак.На видео он, вместе со своей супругой Натальей Шкулевой, обнаженный нежится в ванной и говорит: "Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты?". Далее показаны детские игрушки.Это ответ Малахова на новый тизер шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", где ведущей станет Собчак. В ролике она также лежит в ванной и говорит: "Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь".