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В РПЦ усомнились в искренности Собчак: Бог ждет покаяния 16.09 07:59   MIGnews.com

В РПЦ усомнились в искренности Собчак: Бог ждет покаяния

В Русской Православной Церкви усомнились в искренности покаяния в грехах Ксении Собчак, в котором она расписалась накануне своего бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что "свадебный танец" не сильно сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви.

Перед венчанием пара беседовала со священником о смысле христианского брака и письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах, совершенных в прошлом.

"А Бог все равно ждет покаяния. Только настоящего. Без перфомансов", - отметил представитель.


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