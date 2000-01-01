16.09 07:59 MIGnews.com
В РПЦ усомнились в искренности Собчак: Бог ждет покаяния
В Русской Православной Церкви усомнились в искренности покаяния в грехах Ксении Собчак, в котором она расписалась накануне своего бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что "свадебный танец" не сильно сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви.
Перед венчанием пара беседовала со священником о смысле христианского брака и письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах, совершенных в прошлом.
"А Бог все равно ждет покаяния. Только настоящего. Без перфомансов", - отметил представитель.
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