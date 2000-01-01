16.09 07:59 MIGnews.com

В РПЦ усомнились в искренности Собчак: Бог ждет покаяния

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Русской Православной Церкви усомнились в искренности покаяния в грехах Ксении Собчак, в котором она расписалась накануне своего бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что "свадебный танец" не сильно сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви.Перед венчанием пара беседовала со священником о смысле христианского брака и письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах, совершенных в прошлом."А Бог все равно ждет покаяния. Только настоящего. Без перфомансов", - отметил представитель.