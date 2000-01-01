16.09 07:39 MIGnews.com

Во сколько обойдется лечение Анастасии Заворотнюк

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Источник "Комсомольской Правды" рассказал об условиях и ценах на них в московской частной клинике,в которой сейчас находится Анастасия Заворотнюк."Когда в других учреждениях тяжелого пациента отправляют домой умирать, там двери всегда открыты. Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных", — рассказал собеседник издания.По словам источника, в особо тяжких случаях, врачи разных направлений собираются вместе и разрабатывают план лечения, который поможет сохранить жизнь пациенту. Также он подчеркнул, что лечение продолжается даже если пациент находится в состоянии медикаментозной комы.Перед поступлением онкологического больного его родственники вносят депозит в размере от 8 тысяч евро. Все эти деньги будут потрачены на исследования, операции, анализы. За одни сутки в палате реанимации нужно будет заплатить от 1 тысячи евро. Источник подсчитал, во сколько обходится стоимость пребывания Анастасии Заворотнюк в клинике. Сумма уже достигла 20 тысяч евро.