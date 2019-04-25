СМИ: Анджелина Джоли ждет пополнения в семье в седьмой раз
Популярная голливудская актриса и посол доброй воли в ООН Анджелина Джоли собирается стать мамой в седьмой раз.
По крайней мере такую информацию распространил американский таблоид Radar Online со ссылкой на источники.
По версии издания, Джоли хочет усыновить еще одного ребенка и активно к этому готовится, собирая необходимые документы. Уточняется, что актриса приняла такое решение после того, как старший сын Мэддокс поступил в университет в Южной Корее.
Звезда Голливуда уже признавалась, что разлука со старшим ребенком ей дается непросто. По словам источников, если все пройдет удачно, Джоли станет мамой в седьмой раз уже к концу 2019 года.
По предварительным данным, Анджелина собирается усыновить ребенка из Сирии или другой части Ближнего Востока.
Стоит отметить, что Джоли очень любит детей, о чем свидетельствует ее деятельность в ООН. Она помогает обделенным малышам, прикладывая усилия для развития образования там, где это необходимо больше всего. В 2001 году актриса отправилась в турне по лагерям беженцев и центрам адаптации детей из зон конфликтов, что произвело на неизгладимое впечатление, из-за чего она пожертвовала Комиссии по делам беженцев $1 млн, оказавшись самым крупным частным жертвователем в истории ООН.
В 2002 году Анджелина вновь поехала в Камбодже уже в статусе представителя Организации Объединенных Наций. Там она усыновила первого ребенка по имени Мэддокс, а в последствии построила для местных детей десять школ, фабрику соевого молока и новые дороги.
Всего на данный момент у нее шестеро детей, которые носят фамилию Джоли-Питт, несмотря на недавний развод родителей. Наследниками голливудской пары являются три сына (Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон) и три дочери (Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин). И только Шайло, Нокс и Вивьен являются биологическими детьми Джоли и Питта, остальных они усыновили.