С глазами лани: известная актриса - о сне про Заворотнюк
Известная российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что тяжело больная звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк ей приснилась.
За последние дни звезды шоубиза массово начали комментировать состояние артистки и выражать слова поддержки семье Анастасии. Так и Гришаева не осталась в стороне и написала в своем Instagram.
"Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани. Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов. Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо, и ты прекрасно выглядишь. Молюсь за тебя", – написала звезда российского сериала "Папины дочки".
Стоит отметить, что ранее по поводу здоровья Заворотнюк дали комментарии актеры Борис Смолкин, Ольга Прокофьев, Гульнара Нижинская и Сергей Жигунов, рассказав, что они шокированы известием о страшной болезни. Представителей СМИ и поклонников попросили оставить семью артистки в покое.