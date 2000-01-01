Из музея Великобритании украли ... золотой унитаз

Работа художника Маурицио Кателлана под названием "Америка" была похищена с территории Бленхеймского дворца в Великобритании.
Произведение представляет собой унитаз из золота, стоимость которого составляет более миллиона евро.
Похищение унитаза также вызвало прорыв канализации и нанесло зданию ущерб. Вес изделия составляет около 100 килограмм.
Стоит отметить, что впервые работа была выставлена в музее Геггенхайма в Нью-Йорке. Кроме того, каждый посетитель выставки мог использовать унитаз по прямому назначению.
"Унитаз Каттелана намекает на излишества, характерные для современного рынка произведений искусства, но также навевает мысли об американской мечте и открытых для каждого возможностях. Его утилитарность в конечном итоге напоминает нам о неизбежных физических потребностях, общих для всех представителей человеческого рода", – говорится на сайте музея Гуггенхайма.