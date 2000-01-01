17.09 03:21 MIGnews.com

Из музея Великобритании украли ... золотой унитаз

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Работа художника Маурицио Кателлана под названием "Америка" была похищена с территории Бленхеймского дворца в Великобритании.Произведение представляет собой унитаз из золота, стоимость которого составляет более миллиона евро.Похищение унитаза также вызвало прорыв канализации и нанесло зданию ущерб. Вес изделия составляет около 100 килограмм.Стоит отметить, что впервые работа была выставлена в музее Геггенхайма в Нью-Йорке. Кроме того, каждый посетитель выставки мог использовать унитаз по прямому назначению."Унитаз Каттелана намекает на излишества, характерные для современного рынка произведений искусства, но также навевает мысли об американской мечте и открытых для каждого возможностях. Его утилитарность в конечном итоге напоминает нам о неизбежных физических потребностях, общих для всех представителей человеческого рода", – говорится на сайте музея Гуггенхайма.