Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Коллеги Заворотнюк: какой-то ужас, оставьте семью в покое | Фото:16.09 19:26   MIGnews.com

Коллеги Заворотнюк: какой-то ужас, оставьте семью в покое

Известный российский актер и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин прокомментировал информацию о тяжелом состоянии актрисы, которая все активнее распространяется в сети.

По словам 71-летнего артиста, известие о болезни Анастасии стало для него, как гром среди ясного неба, передает издание Teleprogramma.pro.

"Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще. Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего", – сказал Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в сериале.

Актриса, выступившая в роли Жанны Аркадьевны, Ольга Прокофьева также не осталась в стороне. "Могу сказать только одно – постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой", – призвала Прокофьева общественность.

А Сергей Жигунов (Максим Шаталин в сериале) еще в конце августа отметил, что не поддерживает отношения с коллегой. Однако он заметил, что информация о болезни, распространяемая в сети, не может быть шуткой.

"Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя – человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая", – говорил он.

Также ситуацию прокомментировала Гульнара Нижинская, сыгравшая в "Моей прекрасной няне" подругу Вики из Бирюлево.

"Думаю, ее сглазили или навели порчу. Я верю в такое. У Насти много завистников. Но я считаю, что порча должна, как говорится, за что-то зацепиться - например, если человек постоянно чем-то терзается, то становится уязвимым для болезней. Заворотнюк десять лет пыталась родить ребенка, но у нее не получалось. Наверняка ее мучили страхи: а вдруг муж бросит, вдруг будет искать встреч на стороне, чтобы стать отцом. Ведь у Чернышева не было детей, а ему хотелось. Страх потерять любимого толкает на риски. По слухам, Настя делала ЭКО, а это уже некое насилие над организмом, который может протестовать и включить программу саморазрушения", – отметила она.

Отметим, что ранее впервые ситуацию вокруг болезни матери прокомментировала старшая дочь Заворотнюк Анна. Она написала гневный пост по поводу клеветы вокруг ее семьи.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:04
ПА после заявления Нетаниягу: долина реки Иордан будет нашей
19:44
Хути: ударим по Саудовской Аравии, когда захотим
19:06
Число бастующих в тюрьмах удвоилось
18:47
Омар о Нетаниягу: его существование - проблема
18:28
Коалиция: Саудовскую Аравию атаковали иранским оружием
18:06
Дочь Заворотнюк сделала эмоциональное заявление
17:47
У Аббаса обвинили израильтян в "безумии"
17:33
Обращение премьер-министра Биньямина Нетаниягу
17:31
В день выборов закроют некоторые дороги: что известно
17:08
Иран захватил еще один танкер
16:50
Вернувшись от Собчак, Навка и Песков отгуляли вторую свадьбу
16:05
Австралия считает Китай виновным в кибератаках на парламент
15:40
Басков выложил пророческое видео с Заворотнюк
15:10
Гонконг: задержаны 89 участников протестов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus