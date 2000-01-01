Коллеги Заворотнюк: какой-то ужас, оставьте семью в покое
Известный российский актер и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин прокомментировал информацию о тяжелом состоянии актрисы, которая все активнее распространяется в сети.
По словам 71-летнего артиста, известие о болезни Анастасии стало для него, как гром среди ясного неба, передает издание Teleprogramma.pro.
"Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще. Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего", – сказал Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в сериале.
Актриса, выступившая в роли Жанны Аркадьевны, Ольга Прокофьева также не осталась в стороне. "Могу сказать только одно – постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой", – призвала Прокофьева общественность.
А Сергей Жигунов (Максим Шаталин в сериале) еще в конце августа отметил, что не поддерживает отношения с коллегой. Однако он заметил, что информация о болезни, распространяемая в сети, не может быть шуткой.
"Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя – человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая", – говорил он.
Также ситуацию прокомментировала Гульнара Нижинская, сыгравшая в "Моей прекрасной няне" подругу Вики из Бирюлево.
"Думаю, ее сглазили или навели порчу. Я верю в такое. У Насти много завистников. Но я считаю, что порча должна, как говорится, за что-то зацепиться - например, если человек постоянно чем-то терзается, то становится уязвимым для болезней. Заворотнюк десять лет пыталась родить ребенка, но у нее не получалось. Наверняка ее мучили страхи: а вдруг муж бросит, вдруг будет искать встреч на стороне, чтобы стать отцом. Ведь у Чернышева не было детей, а ему хотелось. Страх потерять любимого толкает на риски. По слухам, Настя делала ЭКО, а это уже некое насилие над организмом, который может протестовать и включить программу саморазрушения", – отметила она.
Отметим, что ранее впервые ситуацию вокруг болезни матери прокомментировала старшая дочь Заворотнюк Анна. Она написала гневный пост по поводу клеветы вокруг ее семьи.