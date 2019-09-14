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Дочь Заворотнюк сделала эмоциональное заявление | Фото:16.09 18:06   MIGnews.com

Дочь Заворотнюк сделала эмоциональное заявление

Старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна впервые сделала публичное заявление.

Соответствующее обращениее к общественности она обнародовала на своей странице в Instagram.

В частности, Анна обратилась к СМИ, которые оклеветали ее семью и маму. "Желаю всем недоброжелателям захлебнуться своей же смесью! Особенно starhit.ru, желаю всем вашим редакторам всего-всего. Будьте счастливы", – саркастически написала она.

Следующим сообщением Анна подчеркнула, что семья не ведет сбор средств на лечение ее мамы, а распространяемая в интернете информация – полная ложь.





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