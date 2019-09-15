Басков выложил пророческое видео с Заворотнюк

"Золотой голос" российской эстрады Николай Басков показал пророческое видео с тяжело больной звездой сериала "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк.
На своей странице в Instagram он обнародовал ролик с одного из новогодних концертов "Голубой огонек", где они в паре спели, казалось бы, смешную песню.
"Нашел это видео с прекрасной и жизнерадостной Анастасией Заворотнюк и так тяжело принять все то, о чем сейчас все говорят и искренне переживают! Сил и стойкости семье. Понимаю, что сейчас происходит с родными, так как сам недавно все это сам пережил", – написал Басков.
В номере Басков приглашает Анастасию на свидание, однако та в шутливой форме отказывает ему, ссылаясь на то, что у нее совсем нет времени.
"Много мне надо успеть, времени у меня нет вообще. Нужно сняться в кино, а кино – не одно. Шоу нужно вести, так что, Коля, прости", – пела Заворотнюк.