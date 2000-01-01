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В Израиле появился `умный пляж` 16.09 13:43   MIGnews.com

В Израиле появился "умный пляж"

В Израиле, а именно в Неве Ям, реализовали концепцию "умного пляжа", которая была разработана местным советом.

Пляж там – один из самых протяженных в стране, он раскинулся на 40 километров. Сейчас на нем вы не увидите и намека на разбросанные бутылки и всяческий мусор. По пляжу никто не разъезжает на машине, благодаря трехкилометровому забору.

"В нашем совете один из самых протяженных пляжей в стране, который достигает 40 километров. В этом году там побывало больше двух миллионов человек. Воздействие на окружающую среду огромное и не всегда положительное. Поэтому мы и разработали концепцию "умного пляжа", чтобы облегчить людям отдых", – рассказал глава местного совета Хоф а-Кармель Асиф Изак.

Вдоль пляжа установлены столбы, на которых закреплены камеры наблюдения, wi-fi и громкоговорители. Вся коммуникационная сеть управляется дистанционно, а источником энергии служит солнечный свет, который поглощают установленные на столбах панели.

"Теперь не надо дозваниваться в чрезвычайные службы и вызывать, например, скорую помощь. Достаточно нажать кнопку, камера разворачивается вниз, а потом просто нужно рассказать диспетчеру, в чем состоит проблема, а он примет решение, кого отправлять и что делать", – объяснил сотрудник местного совета Дорон Штейнбенрг.

С целью поддержания чистоты уборка пляжа производится четыре раза в неделю. Если же мусора оставили слишком много – организовывается дополнительный субботник. Благодаря таким усилиям, начала восстанавливаться природа.

Реализация вышеуказанного проекта обошлась в полмиллиона евро.


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