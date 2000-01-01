16.09 12:35 MIGnews.com

Родители Богомолова ушли после эротического танца Собчак

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Родители Константина Богомолова ушли с торжества после танца Ксении Собчак в виде развратной монашки.Съемочная группа НТВ засняла как родители покинули мероприятие до того, как на него принесли свадебный торт."Они не оценили грязные танцы Собчак", - сообщили журналисты телеканала. Стоит отметить, что родители самой Собчак, в частности ее мама прокомментировала танец: "Я рада, если рада моя дочь".