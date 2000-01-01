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Родители Богомолова ушли после эротического танца Собчак 16.09 12:35   MIGnews.com

Родители Богомолова ушли после эротического танца Собчак

Родители Константина Богомолова ушли с торжества после танца Ксении Собчак в виде развратной монашки.

Съемочная группа НТВ засняла как родители покинули мероприятие до того, как на него принесли свадебный торт.

"Они не оценили грязные танцы Собчак", - сообщили журналисты телеканала. Стоит отметить, что родители самой Собчак, в частности ее мама прокомментировала танец: "Я рада, если рада моя дочь".



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