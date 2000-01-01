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Дизайнер Флорес случайно оголил телеведущую 16.09 13:31   MIGnews.com

Дизайнер Флорес случайно оголил телеведущую

Дизайнер Фабиан Медина Флорес (Fabian Medina Flores) на церемонии награждения Martin Fierro Awards поправил платье телеведущей Сол Перес (Sol Perez), полностью обнажив ноги девушки.

Флорес случайно продемонстрировал нижнее белье девушки. Позже он пояснил, что не хотел ставить ее в неловкое положение.

Сол Перес спокойно отреагировала на инцидент, хотя и допустила, что дизайнер мог поступить так умышленно.


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